Минувшей ночью дорожники расширили проезжую часть на 17 улицах Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 25 ноября дорожные службы Ижевска расширили проезжую часть на 17 улицах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Службы работали на улицах: 40 лет Победы, Автозаводской, Краева, переулке Прасовский, Карлутской набережной, Орджоникидзе, Халтурина, Бабушкина, Ухтомского, Карла Либкнехта, Удмуртской, Промышленной, Пушкинской, Максима Горького, Мужвайской, Оружейника Драгунова и Шестнадцатой.

В настоящий момент рабочие продолжают бороться со снегом. Днем дорожники будут работать в частном секторе, а также приступят к ручной уборке остановок и зон пешеходных переходов.

Напомним, что в текущие выходные в Удмуртии ожидаются снегопады.