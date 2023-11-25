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Минувшей ночью дорожники расширили проезжую часть на 17 улицах Ижевска

10:32, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Минувшей ночью дорожники расширили проезжую часть на 17 улицах Ижевска
10:32, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожники\n#снег\n#улицы
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
35
0

Днем службы будут работать в частном секторе и у остановок.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 25 ноября дорожные службы Ижевска расширили проезжую часть на 17 улицах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Службы работали на улицах: 40 лет Победы, Автозаводской, Краева, переулке Прасовский, Карлутской набережной, Орджоникидзе, Халтурина, Бабушкина, Ухтомского, Карла Либкнехта, Удмуртской, Промышленной, Пушкинской, Максима Горького, Мужвайской, Оружейника Драгунова и Шестнадцатой.

В настоящий момент рабочие продолжают бороться со снегом. Днем дорожники будут работать в частном секторе, а также приступят к ручной уборке остановок и зон пешеходных переходов. 

Напомним, что в текущие выходные в Удмуртии ожидаются снегопады

10:32, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорожники\n#снег\n#улицы