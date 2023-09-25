На улице Кирова в Ижевске нанесли первую в городе «вафельную» разметку

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилась первая «вафельная» разметка. Об этом в своих соцсетях рассказал и. о. заместителя главы Ижевска по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев.

Разметку нарисовали на перекрёстке улиц Кирова и Коммунаров в минувшие выходные. В скором времени «вафельница» появится и на перекрестке улиц Кирова и Удмуртской.

Водителям напоминают, что на такой разметке нельзя останавливаться больше чем на 5 секунд, если впереди образовался затор, и если для разворота требуется больше обозначенного времени

Долгая остановка на «вафельной» разметке разрешена, если при повороте нужно пропустить встречный транспорт, пешеходов или велосипедистов, которые пересекают дорогу, на которую хочет заехать водитель.

Напомним, что масштабный ремонт проезжей части по улице Кирова подрядчик завершил в конце августа.