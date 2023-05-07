В Ижевске завершилась реставрация воинского мемориала на Нагорном кладбище

Ижевск. Удмуртия. На воинском мемориале Нагорного кладбища Ижевска завершились реставрационные работы. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Реставрация мемориального кладбища завершилась спустя год после начала работ. Изначально планировалось сдать объект летом 2022 года. Однако сроки сдвинулись и последние работы завершились в апреле-начале мая 2023 года.

Напомним, на Нагорном кладбище похоронены воины Красной армии, умершие в ижевских госпиталях. В послевоенное время здесь хоронили выдающихся общественных и военных деятелей, живших в Удмуртии. В 1975 году на кладбище был построен мемориальный комплекс.