Три памятные доски погибшим на СВО бойцам установили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 20 декабря в Ижевске на территории гимназии №6 открыли памятные доски двум погибшим в ходе СВО бойцам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Памятные доски на территории гимназии появились в честь Максима Иванова и Артёма Шамилова. Бойцы учились в одной школе, обоих представили к ордену Мужества посмертно.

Максим Иванов, окончив школу, поступил в училище, после которого была армия, где он служил в ракетных войсках. Отслужив срочником, Максим Иванов заключил контракт и отправился в Чечню, в подразделение радиоэлектронной борьбы.

С февраля 2022 года служил в зоне спецоперации, где погиб 6 мая того же года. Посмертно представлен к ордену Мужества.

Вторая памятная доска посвящена Артёму Шамилову. В 2009 году он проходил срочную службу в армии, где по итогу вступил в контрактную службу. Он служил в Армении, Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Во время спецоперации помогал уничтожать украинские склады с боеприпасами. 30 марта 2022 года его рота попала в засаду, а 31 числа Артём Шамилов погиб. Он награжден медалями «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества», «За участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе», а также посмертно представлен к ордену Мужества.

Ещё одну памятную доску установили 18 декабря на фасаде школы №18. Она посвящена Евгению Чурееву, который учился в этой школе с 2000 по 2009 год.

После школы он окончил Ижевский монтажный техникум, а в 2013 году отправился служить отечеству в Ульяновске, там же заключил трехлетний контракт. Был пулемётчиком десантного управления, принимал участие в миротворческой операции в Казахстане и в сирийском конфликте.

С марта 2022 отправлен в зону СВО, где, закрыв своим телом командира от осколков разорвавшегося снаряда, погиб 7 ноября того же года. Евгений Чуреев представлен к ордену Мужества посмертно.