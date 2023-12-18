В селе Алнаши открыли мемориал в честь РВСН

Алнаши. Удмуртия. В День ракетных войск стратегического назначения в Алнашах открыли памятный знак в центре села. Об этом сообщил глава Алнашского района Удмуртии Алексей Семёнов в соцсетях.

«"После нас тишина" — девиз этих войск. На свои собранные средства поставили этот знак мужчины, отслужившие в РВСН. С праздником ракетных войск, друзья!» — написал глава района.

Напомним, день РВСН отмечается 17 декабря, потому что именно в этот день в 1959 году вышло постановление Совета министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.