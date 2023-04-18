Ижевск не отказывается от планов по продлению проспекта Калашникова и улицы 10 лет Октября

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что город не отказывается от планов по продлению проспекта Калашникова и расширению трамвайной сети в микрорайоне Автозавод. Об этом градоначальник рассказал в эфире радио «Адам» во вторник, 18 апреля.

«По годам не назову пока. По проспекту есть понимание необходимости пересчёта ПСД в ценовых материалах этого года. Что касается трамвайных путей. Уточню: от улицы 10 лет Октября трамвайные пути планировали до улицы Карла Маркса — чтобы замкнуть», — сказал Олег Бекмеметьев.

Он напомнил, что есть проект, по которому автодорога по 10 лет Октября продлевается до улицы Песочной. Вот и трамвайные пути тоже так планировали — от Песочной до перекрёстка с улицей 40 лет Победы.