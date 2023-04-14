За зиму на Центральной площади Ижевска пропало одно дерево и сломались рейки на скамьях

Ижевск. Удмуртия. Представители Общественной палаты Ижевска проверили состояние Центральной площади города после зимы. Как сообщила пресс-служба администрации столицы Удмуртии, общественники прошли от светомузыкального фонтана до улицы Максима Горького — по обновлённым за последние два года участкам эспланады.

Среди выявленных замечаний: сломанные в нескольких местах скамейки, отсутствие одного дерева, сколы на плитках и бордюрах. По словам представителя Службы благоустройства и дорожного хозяйства, до майских праздников будет выполнена замена сломанных или отсутствующих реек на скамейках, осуществлена посадка нового саженца дерева.

Комиссия также проверила элементы доступной среды, оценила возможность использования специального туалета для инвалидов, комнаты матери и ребёнка.

На детской площадке, на участке эспланады между улицами Карла Маркса и Красная, было зафиксировано отсутствие некоторых элементов качелей.

«В целом Центральная площадь хорошо пережила зиму. Большая часть замечаний будет устранена. Элементы детской площадки были импортного производства, из-за санкций заменить их на такие же будет сложно. Поэтому здесь необходимо продумать альтернативные варианты от российских производителей. Просьба к горожанам относиться к общественным пространствам бережнее: не мусорить, не ломать. Все это сделано для нас с вами, и приятнее приходить в чистое, комфортное место. А это зависит от каждого из нас», — отметила представитель Общественной палаты Ижевска Анастасия Карманова.

Все замечания были заактированы, их направят в Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска для дальнейшего устранения.