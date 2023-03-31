Глава Ижевска прокомментировал текущую ситуацию с ТРЦ «Италмас»

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал обращения горожан по поводу настоящего и будущего ТРЦ «Италмас» на улице Автозаводской. О встрече с жителями Устиновского района градоначальник рассказал в соцсетях.

«Сразу хочу сказать, что муниципалитет провёл несколько контрольных мероприятий. В частности, муниципальный земельный контроль для выявления нарушений по целевому использованию. На сегодняшний день нарушений не выявлено. Заявления нового собственника, поданное в муниципалитет для того, чтобы изменить вид разрешённого использования, на предоставление научно-исследовательских работ на объекте не противоречит градостроительной документации. Контрольные мероприятия будем продолжать, чтобы убедиться, что собственник заявленный вид деятельности ведёт и не превышает полномочий и прав», — прокомментировал Олег Бекмеметьев.

Относительно земляных работ, о которых в соцсетях сообщили горожане, он подчеркнул, что разрешения на такие работы нет. Административная комиссия вынесла протокол с вынесением предупреждения собственнику о невозможности выполнения работ.

«При получении соответствующего разрешения без нарушения законодательства собственник сможет продолжить работы», — отметил глава Ижевска.

Говоря о «серьёзном изменении функционального значения здания», Олег Бекмеметьев подчеркнул, что деятельность в самом здании не начата, а потому сказать, что есть какие-то угрозы — невозможно.

«Когда деятельность начнётся, мы должны будем зайти с контрольной проверкой. Она возможна только в присутствии прокуратуры. Жители услышали, что необходимо подать заявление в ведомство, что они и собираются в ближайшее время осуществить», — резюмировал Олег Бекмеметьев.