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Предстоящей зимой на очистку улиц Ижевска выйдут 270 спецмашин

10:30, 12 сентября, 2022
Анна Торхова
Предстоящей зимой на очистку улиц Ижевска выйдут 270 спецмашин
10:30, 12 сентября, 2022
Анна Торхова
135
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#зима\n#ДРЭУ
Фото: arzik2
135
0

К сезону закуплены противогололедные материалы.

Ижевск. Удмуртия. Предстоящей зимой на очистку улиц Ижевска от снега выйдут 270 спецмашин. Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

Машины ДРЭУ будут готовы к работе уже в начале октября. Дополнительно Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление (ДРЭУ) Ижевска закупило два фронтальных погрузчика. По словам мэра, техника способна расчищать труднодоступные места, например, заезды, и грузить снег.

«Еще одно нововведение дорожного предприятия - шнекороторные навески на трактор МТЗ-82, такой техникой хорошо чистить тротуары», — написал Бекмеметьев.

На сезон закуплены и противогололедные материалы.

10:30, 12 сентября, 2022
Анна Торхова
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зима\n#ДРЭУ