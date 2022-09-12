Предстоящей зимой на очистку улиц Ижевска выйдут 270 спецмашин

Ижевск. Удмуртия. Предстоящей зимой на очистку улиц Ижевска от снега выйдут 270 спецмашин. Об этом сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

Машины ДРЭУ будут готовы к работе уже в начале октября. Дополнительно Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление (ДРЭУ) Ижевска закупило два фронтальных погрузчика. По словам мэра, техника способна расчищать труднодоступные места, например, заезды, и грузить снег.

«Еще одно нововведение дорожного предприятия - шнекороторные навески на трактор МТЗ-82, такой техникой хорошо чистить тротуары», — написал Бекмеметьев.

На сезон закуплены и противогололедные материалы.