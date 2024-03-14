Подрядчики начали расчистку ливнёвок от снега в частном секторе Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Дорожники продолжают готовить частный сектор Ижевска к приближающемуся паводку. Рабочие приступили к расчистке ливневой канализации в зонах частной застройки Первомайского, Ленинского и Индустриального районов.

В этом году противопаводковые мероприятия начались раньше, чем в предыдущие периоды. В настоящий момент дорожники вышли на объекты в Первомайском, Ленинском и Индустриальном районах.

В Первомайском районе работает МУП «ДРЭУ».

«Ежедневно на расчистку водоотводных канав в частном секторе Первомайского района выезжают три экскаватора, шесть самосвалов, дорожные рабочие. В настоящее время от снега уже освобождены 5 километров канав, всего предстоит очистить на этом участке 23 км открытой ливневки. В ближайшее время, когда установятся положительные температуры воздуха, приступим к промывке водопропускных труб. Такие меры позволят беспрепятственно проходить воде во время паводка», — рассказал начальник участка муниципального предприятия «ДРЭУ» Ильшат Галеев.

Общий фронт работ по Ижевску — 74 км ливнёвок закрытой и открытой систем.

«Основные противопаводковые мероприятия, которые сейчас проводятся, — это расчистка водоотводных канав, водопропускных труб, вывоз снега. С территорий, подверженных подтоплению во время половодья, дорожники вывезли уже более 100 тыс. кубометров снега. Работы по расчистке канав выполнены в мкрн Пасечный Индустриального района. Сейчас техника ежедневно выходит на улицы частного сектора Первомайского и Ленинского районов. Все работы планируем завершить до конца марта», — рассказал начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Евгений Бунтов.

Горожанам, чтобы снизить риск подтопления жилого дома, рекомендуют очистить от снега и льда прилегающую территорию, освободить дренажные и сточные канавы от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму.

В случае подтопления во время паводка, если есть угроза жизни и здоровью, жители могут обратиться за помощью по телефонам - 01, 112, с мобильных 072, 998-072.