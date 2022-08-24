Жителей Ижевска призвали помочь в борьбе с нелегальными ассенизаторами

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники отдела экономической безопасности муниципального предприятия «Ижводоканал» в последние месяцы всё чаще фиксируют факты несанкционированного сброса сточных вод в городскую систему водоотведения. Как сообщила пресс-служба администрации города, специалисты предприятия обращаются к горожанам, ставшим свидетелями подобных ситуаций, с просьбой сообщать о незаконном сливе.

До сих пор немалая часть жилья в Ижевске не оборудована централизованной канализацией. Население использует выгребные ямы и септики, которые нужно периодически опустошать. Но порядок вывоза сточных вод из частных домов не отрегулирован на должном уровне. Этим и пользуются так называемые «серые» возчики, отметили в предприятии.

«К сожалению, находятся водители и организации, осознанно нарушающие природоохранное и иное законодательство. Они не думают, что такие действия приводят не только к дополнительной нагрузке наших сетей и станций, переполнению колодцев, но и к серьезному загрязнению окружающей среды. Из-за несанкционированного слива в канализационную сеть жидких бытовых отходов увеличивается количество засоров и изливов на поверхность, что, в свою очередь, не способствует комфортной жизни горожан», —рассказал руководитель отдела экономической безопасности Станислав Главатских.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что при несанкционированном сбросе стоков невозможно вести контроль за содержанием сливаемой жидкости. «Серые» возчики могут набирать стоки и от организаций и предприятий. При этом совершенно не исключено, что в канализационную систему либо прямо в водоём попадет жидкость с кислотой, щёлочью или другими вредными веществами; их концентрация может превышать предельно допустимые нормы.

«В точках приёма Ижводоканала проводится постоянный контроль привозимых стоков. Для этого у нас созданы все условия. В мае прошлого года директор предприятия Дмитрий Муханов утвердил специальный план по организации приема сточных вод. В нем предусмотрено создание дополнительных сливных станций в черте города, где мы сможем принимать ЖБО из частных выгребных ям. Работа в этом направлении ведется. А пока мы по договору работаем с двумя операторами, которые привозят стоки на наши очистные сооружения канализации, расположенные по Сарапульскому тракту», — прокомментировал ситуацию главный инженер предприятия Владислав Катаев.

Ижводоканал ведёт целенаправленную борьбу с нелегальными ассенизаторами. Специалисты фиксируют факты незаконного сброса сточных вод и направляют их в природоохранные ведомства. Хотя поймать за руку нарушителя в момент слива довольно проблематично, но это можно сделать при содействии граждан.

Свидетелей несанкционированного слива жидких бытовых отходов из ассенизаторских машин просят зафиксировать на камеру телефона факт нарушения и номер машины, направить заявление в Управление Росприроднадзора по Удмуртии (телефон 61-60-74; 8-922-503-50-32; эл. адрес: comnedra@udmnet.ru) или министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (телефон: 90-10-62; эл. адрес: mpr@minpriroda-udm.ru).