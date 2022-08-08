14 августа в Ижевске освятят отреставрированный храм XIX века

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершилась реставрация Крестовоздвиженского храма на переулке Широком. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

В 10:00 после Божественной литургии от Михаило-Архангельского собора выйдет крестный ход к Крестовоздвиженскому храму, который в народе называют «Крестик». Митрополит Викторин освятит часовню, в которой завершились реставрационные работы.

После службы пройдёт традиционное освящение мёда и на площади перед магазином «Славянский базар» начнётся ярмарка с продукцией пчеловодов.

Напомним, Крестовоздвиженский храм был построен в 1879 году на месте, где по преданию был найден спрятанный от пугачёвцев крест с Ильинской церкви.