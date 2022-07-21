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Часть улицы Красноармейской в Ижевске перекроют с 24 по 26 июля

15:43, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Часть улицы Красноармейской в Ижевске перекроют с 24 по 26 июля
15:43, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
67
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорога\n#ограничение движения\n#перекрытие улиц\n#Теплосети\n#ремонт
Фото: ИА «Сусанин»
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Рабочие заменят изношенные теплосети.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Красноармейской с 24 по 26 июля пройдут работы по замене подземной теплосети, что приведет к ограничению движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Сквозной проезд по улице Красноармейской на участке между улицами Пастухова и Карла Либкнехта перекроют с 20:00 24 июля до 11:00 26 июля. На этом участке рабочие заменят изношенные трубы, идущие от центрального теплового пункта по адресу: Красноармейская, 134а.

Обновленные теплотрассы повысят надежность теплоснабжения 15 жилых домов, 20 детсадов, 3 образовательных учреждений и 15 других объектов.

На время ремонтных работ улицу Красноармейскую от центрального автовокзала до улицы Ленина переведут на двусторонний режим движения. Благодаря этому междугородние пассажирские автобусы смогут доехать до автовокзала.

15:43, 21 июля, 2022
Екатерина Сентемова
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорога\n#ограничение движения\n#перекрытие улиц\n#Теплосети\n#ремонт