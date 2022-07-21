Часть улицы Красноармейской в Ижевске перекроют с 24 по 26 июля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Красноармейской с 24 по 26 июля пройдут работы по замене подземной теплосети, что приведет к ограничению движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Сквозной проезд по улице Красноармейской на участке между улицами Пастухова и Карла Либкнехта перекроют с 20:00 24 июля до 11:00 26 июля. На этом участке рабочие заменят изношенные трубы, идущие от центрального теплового пункта по адресу: Красноармейская, 134а.

Обновленные теплотрассы повысят надежность теплоснабжения 15 жилых домов, 20 детсадов, 3 образовательных учреждений и 15 других объектов.

На время ремонтных работ улицу Красноармейскую от центрального автовокзала до улицы Ленина переведут на двусторонний режим движения. Благодаря этому междугородние пассажирские автобусы смогут доехать до автовокзала.