Город преображается силами не только внешних инвестиций, но и трудами местного малого и среднего бизнеса.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле презентовали проект «Камский берег 2.0». Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, руководитель республики Александр Бречалов посетил город 25 ноября, где обсудил дальнейшее развитие исторической части Сарапула вместе с руководителями предприятий города, представителями бизнеса и общественниками.

Разговор о развитии Сарапула начался с осмотра причала, который требует реконструкции, с главой города Виктором Шестаковым и генеральным директором «Сарапульского электромеханического завода» Игорем Билоусом. Там уже оборудован причал для судов. В сентябре 2021 года в рамках Всероссийской акции «Волна здоровья» принят первый в этом году теплоход. Всего за два месяца на территорию зашло 13 судов с туристами. В планах муниципалитета — положить там тротуарную плитку, привести в порядок прогулочную зону.

Напомним, инвестпроект туристско-рекреационного кластера «Камский берег» впервые был представлен в 2014 году координационному совету федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Его первый этап реализовали в 2015 – 2018 годах. На средства из федерального и республиканского бюджетов реконструировали набережную Камы, Центральная площадь города, инженерные сети, автодороги и пешеходные зоны. Благодаря частным инвестициям изменился облик семи объектов туристской инфраструктуры.

Например, гостиница «Сарапулъ», «Дом Башенина», санаторий-профилакторий «Озон» и ремесленная школа имени Д. Г. Ижболдина. Также большую роль в проекте сыграл Благотворительный фонд имени Башенина.

«В Сарапуле сформировалось сообщество неравнодушных людей, готовых развивать город, и к нему постоянно подключаются новые участники. Это не только руководители крупных предприятий «Элеконд», электрогенераторный, механический и радиозаводы, но и средний и малый бизнес. Это огромный потенциал для туризма и надеюсь, что мы выйдем на объёмы – более 100 кораблей в сезон. Также в планах продолжить набережную в сторону комплекса «Старая башня», обновить пешеходную часть Сарапула, отремонтировать тротуар у лечебно-диагностического центра "Камский доктор"», — подчеркнул Александр Бречалов.

Он также отметил, что Сарапул остаётся единственным городом без профессионального круглогодичного льда. Проект ледовой арены уже разработан и в 2022 году начнётся строительство.

Также в «Камский берег 2.0» войдут и работы в рамках всероссийского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».