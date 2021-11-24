В Ижевске утвердили алгоритм взаимодействия служб при утилизации биоотходов в черте города

Контроль над исполнением постановления возложен на замглавы Ижевска по ЖКХ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утверждён алгоритм взаимодействия служб и ведомств при выполнении работ по перемещению, хранению и утилизации биологических отходов на территории города. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте удмуртской столицы.

В документе говорится, что в случае обнаружения на территории города биоотходов животного происхождения, районные администрации и подрядчики по благоустройству должны поставить в известность дежурного диспетчерской службы Ижевска. Далее информация поступает в службу благоустройства и службу по борьбе с болезнями животных, где фиксируется с указанием даты, времени получения сообщения, месте обнаружения отходов и лице, передавшим данные.

Затем на место выезжают специалисты вышеупомянутых городских служб. Проводится осмотр отходов и, в случае выявления признаков инфекционных заболеваний, берутся пробы. Затем отходы утилизируются путём сжигания.

Управляющим компаниям и собственникам частных домов в случае обнаружения отходов на своих территориях рекомендовано принять меры по их обследованию и утилизации с привлечением службы по борьбе с болезнями животных.