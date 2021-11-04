На фасаде бывшего Ольгинского приюта в Ижевске восстановили дореволюционный картуш

Сейчас в здании XIX века — районный дом детского творчества.

Ижевск. Удмуртия. На фасаде дома детского творчества Первомайского района Ижевска восстановили дореволюционный картуш. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Само здание — памятник архитектуры XIX века. Здесь находился Ольгинский детский приют трудолюбия Ижевско-Нагорной волости Сарапульского уезда Вятской губернии. Был он создан 11 апреля 1896 года. 36 приютов по всей России для призрения детей-сирот были учреждены императором Николаем II в ознаменование рождения дочери великой княжны Ольги Николаевны.

За более чем столетнюю историю здание Ольгинского приюта повидало Октябрьскую революцию, Гражданскую войну, сталинские репрессии. Вследствие всех перипетий с фасада здания пропал картуш. Располагался он высоко на фронтоне здания и символизировал науки, мастерство и служение.

Реализация проекта стартовала по инициативе педагогического состава, родителей, а также была включена в реестр наказов избирателей депутатам Городской думы Ижевска на 2021 год. Символично, что возвращение картуша на исторически отведенное место состоялось в канун празднования Дня государственности Удмуртии.