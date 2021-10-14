Депутаты и общественники Ижевска формируют перечень тротуаров для ремонта в 2022 году

Пешеходные дорожки приведут в порядок по проекту «Пешеходный Ижевск»

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии началось формирование перечня тротуаров, подлежащих ремонту в 2022 году по проекту «Пешеходный Ижевск». Рабочие встречи проходят во всех районах города.

В четверг, 14 октября, спикер Гордумы Ижевска Фарит Губаев провёл рабочую встречу в Октябрьском районе. Депутаты, общественники, представители районной администрации и городских служб проинспектировали участки тротуаров, которые предлагается отремонтировать в следующем году.

Так, в Октябрьском районе в «Пешеходный Ижевск» попали пешеходные участки по переулку Широкому от улицы Карла Маркса до улицы Максима Горького, по улице Коммунаров от улицы Кирова до переулка Раздельного вдоль домов №№ 349, 351, 357, межквартальный проезд около дома №19 по улице 50 лет ВЛКСМ.





Депутат Городской думы Ижевска Владимир Гасов предложил включить в программу тротуар, расположенный по улице 50 лет ВЛКСМ, от трамвайных путей и до жилого дома №38.

«На этом участке в городке Металлургов очень высокий пешеходный трафик, и эта дорожка давно требует внимания, хотелось бы привести ее в надлежащий вид», — сказал депутат.

Фарит Губаев отметил, что проект «Пешеходный Ижевск» стартовал в 2021 году, ежегодно на его реализацию из регионального бюджета направляются 100 млн рублей. Перечень пешеходных дорожек формируется на основе предложений жителей, городских служб, надзорных органов, депутатов Гордумы. Средства проекта пропорционально распределяются на каждый избирательный округ.

При выборе участков для ремонта учитывается состояние асфальтового покрытия, близость к социальным объектам, плотность пешеходного трафика. В 2021 году по проекту отремонтируют 31 тротуар. 26 объектов уже сданы, ещё на пяти тротуарах подрядчики завершают работу.

Напомним, заявки на включение тротуара в проект «Пешеходный Ижевск» можно подать на сайте.