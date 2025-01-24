По новым тротуарам в Ижевске чаще стали ездить машины

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска стали жаловаться, что по новым отремонтированным тротуарам стали ездить автомобили. Своими чаяниями горожане поделились на странице главы столицы Удмуртии Дмитрия Чистякова.

«В том году по программе «Пешеходный Ижевск» ремонтировали пешеходный тротуар вдоль трамвайных путей по улице Школьной от ул. 50 лет ВЛКСМ до 8-й Подлесной. Очень ждали новый тротуар, и огромное спасибо за его ремонт. Но сейчас столкнулись с тем, что несмотря на знаки, безнаказанно ездят транспортные средства, причём не только для погрузки-выгрузки, но и жители домов. Просим предусмотреть какой-либо ограничитель, либо дополнительные знаки и рейды, чтобы данный тротуар дольше служил», — обратились ижевчане в комментариях под постом с анонсом прямой линии с градоначальником.

Ответ поступил от официального аккаунта администрации Ижевска. Который рекомендовал обратиться в ГАИ, если имеет место нарушение Правил дорожного движения.

«Уже! Из ГАИ перенаправили к Вам. Поэтому и снова здравствуйте! Будут ли установлены знаки по предложению ГАИ? Или дорога дальше будет убиваться? <…> Я дошла до ГАИ и вернулась по кругу. И таков ответ у нас на многие нарушения ПДД. Штрафов нет, это не единственный ответ по разным вопросам. Структура перенаправляет от одного к другому и потом круг замыкается без штрафа. Я так понимаю, у нас многие жители с этим сталкиваются, к сожалению!» — ответила муниципалитету заявительница.

В ответ администрация Ижевска опубликовала ещё один комментарий. Правда, он был посвящён теме оставления машин при уборке снега:

«За воспрепятствование проведению механизированных работ по очистке территорий общего пользования от снега и льда, выразившееся в оставлении механического транспортного средства на территориях общего пользования за пределами автомобильных дорог в осенне-зимний период на срок более 7 суток, предусмотрен административный штраф. Собственники автомобилей привлекаются к административной ответственности, разместившие транспортные средства на срок более 7 суток, за пределами автомобильных дорог».