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Тротуар у Нацбанка на улице Советской в Ижевске планируют отремонтировать до конца года

10:40, 02 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Тротуар у Нацбанка на улице Советской в Ижевске планируют отремонтировать до конца года
10:40, 02 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
390
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тротуары
Источник фото: Яндекс Карты
390
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Это последний неотремонтированный участок на южной стороне улицы Советской в центральном квадрате.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца года планируют отремонтировать тротуар у здания Нацбанка. Начальная цена контракта составила более 6,8 млн рублей. Аукцион по определению подрядчика опубликован на портале госзакупок. 

Работы предполагается завершить к концу декабря. Старый асфальт будет снят. Рабочие оборудуют покрытие из брусчатки, гранитных малоразмерных плит и асфальта. Также предполагается установка ограждений и разбивка газона. 

10:40, 02 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
390
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тротуары