Тротуар у Нацбанка на улице Советской в Ижевске планируют отремонтировать до конца года

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца года планируют отремонтировать тротуар у здания Нацбанка. Начальная цена контракта составила более 6,8 млн рублей. Аукцион по определению подрядчика опубликован на портале госзакупок.

Работы предполагается завершить к концу декабря. Старый асфальт будет снят. Рабочие оборудуют покрытие из брусчатки, гранитных малоразмерных плит и асфальта. Также предполагается установка ограждений и разбивка газона.