Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались выездные комиссии, оценивающие состояние пешеходных дорожек, намеченных к ремонту в 2025 году. Под сообщившим об этом постом администрации города в VK жители скинули фотографии тротуаров, которые, по их мнению, давно нуждаются в ремонте.

Тротуар вдоль домов №29 и №27 на улице Ворошилова



Источник фото: Татьяна Пушина

«Как ходить? Это квест под названием "Умудрись не споткнуться и не сломать лапки". Ранее здесь был нормальный асфальт. Вот зачем такую подлянку устраивать?», — написала горожанка Т.

Тротуар вдоль улицы Щорса у центральной подстанции скорой помощи



Источник фото: Вера Яковлева

Дорожка разбита после проведения земляных работ.

Тротуар у дома №22 по улице Гагарина



Источник фото: Irina Satyukova

Тротуар у ЖК «Виктория парк»