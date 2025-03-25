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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчане поделились фотографиями разбитых тротуаров в городе

10:09, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчане поделились фотографиями разбитых тротуаров в городе
10:09, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#тротуары
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались выездные комиссии, оценивающие состояние пешеходных дорожек, намеченных к ремонту в 2025 году. Под сообщившим об этом постом администрации города в VK жители скинули фотографии тротуаров, которые, по их мнению, давно нуждаются в ремонте. 

Тротуар вдоль домов №29 и №27 на улице Ворошилова


Источник фото: Татьяна Пушина

«Как ходить? Это квест под названием "Умудрись не споткнуться и не сломать лапки". Ранее здесь был нормальный асфальт. Вот зачем такую подлянку устраивать?», — написала горожанка Т. 

Тротуар вдоль улицы Щорса у центральной подстанции скорой помощи


Источник фото: Вера Яковлева

Дорожка разбита после проведения земляных работ.

Тротуар у дома №22 по улице Гагарина


Источник фото: Irina Satyukova

Тротуар у ЖК «Виктория парк»