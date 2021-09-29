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В Ижевске на промплощадке 300-го производства создадут пространство для развития проектов завода «Купол»

12:35, 29 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске на промплощадке 300-го производства создадут пространство для развития проектов завода «Купол»
12:35, 29 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
386
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#ремонт\n#производство
Фото: vk.com (Олег Бекмеметьев)
386
0

В здании, как и на ни прилегающей территории, уже идут ремонтные работы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обновляют седьмую производственную площадку электромеханического завода. Об этом сообщает глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

У здания бывшего 300-го производства возродят пустующую промплощадку для развития гражданских проектов завода «Купол». Это будет один из самых красивых производственных комплексов республики, отмечает глава. 

Строители уже меняют водопровод и асфальт, строят газовую котельную и укладывают брусчатку на рябиновой аллее. Вскоре появится большая парковка и клумбы на газонах. Все эти работы завершат до конца октября.

Меняется и фасад «трёхсотки» — в главном здании установили 500 новых окон, идет внешняя отделка. Уже капитально отремонтированы некоторые производственные помещения. Работы закончат в середине октября, но полностью фасад здания изменится в начале 2022 года, когда на нем установят колонны.

Муниципалитет должен обустроить свою часть территории. В его задачах: обустройство остановки и парковки, ремонт шлюзового заезда и тротуара, монтаж наружного освещения.

12:35, 29 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
386
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#ремонт\n#производство
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