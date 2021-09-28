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Жители Сарапула смогут помочь в разработке концепции облика Обводного канала

09:40, 28 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
Жители Сарапула смогут помочь в разработке концепции облика Обводного канала
09:40, 28 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
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0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#проект\n#гранты\n#разработка\n#окружающая среда\n#благоустройство
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
668
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За победу в конкурсе проект получил грант.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле изменят облик Обводного канала. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Проект по развитию канала в Сарапуле получил грант на реализацию за победу в конкурсе «Росмолодежи». Его придумала инициативная группа, которая регулярно занимается благоустройством и уборкой города. 

Команда уже начала разрабатывать концепцию и поучаствовать в ее создании может каждый желающий, кто зарегистрируется.

Участвовать в проекте можно единолично или со своей собственной командой улицы, дома, школы или класса. 

Придать Обводному каналу новый вид планируется за 2021-2022 года.

09:40, 28 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
668
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#проект\n#гранты\n#разработка\n#окружающая среда\n#благоустройство
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