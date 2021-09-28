Жители Сарапула смогут помочь в разработке концепции облика Обводного канала

За победу в конкурсе проект получил грант.
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле изменят облик Обводного канала. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Проект по развитию канала в Сарапуле получил грант на реализацию за победу в конкурсе «Росмолодежи». Его придумала инициативная группа, которая регулярно занимается благоустройством и уборкой города.
Команда уже начала разрабатывать концепцию и поучаствовать в ее создании может каждый желающий, кто зарегистрируется.
Участвовать в проекте можно единолично или со своей собственной командой улицы, дома, школы или класса.
Придать Обводному каналу новый вид планируется за 2021-2022 года.