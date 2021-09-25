В Удмуртии в 2022 году капитально отремонтируют 286 домов

На эти цели будет выделено почти 500 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Удмуртии капитальному ремонту подвергнутся 286 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Такая задача поставлена в рамках региональной программы капитального ремонта. Реестр домов, которые обновят в следующем году, уже утвержден.

В 63 домах заменят и модернизируют лифтовое оборудование. В настоящее время это одно из приоритетных направлений, все лифты с истекшим сроком эксплуатации должны быть заменены до 2025 года. В этом году уже начали замену 172 лифтов и продолжат в следующем году. В сумме на эти работы выделят более 348 млн рублей.

На ремонт еще 185 многоквартирных домов, включенных в план, направят более 115 млн рублей. Из них около 74 млн рублей пойдет на обновление внутридомовых инженерных систем. Больше всего домов подвергнутся ремонту в Глазове — 25 зданий, в Можге отремонтируют 22 дома, в Сарапуле — 14, в Завьяловском и Балезинском районах республики — по 16 домов.

Также планируется обновить 38 многоквартирных домов, входящих в региональную программу капремонта 2022-2024 годов: 26 домов в Малопургинском районе, 5 — в Красногорском, 4 — в Шарканском, 3 — в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Более 19 млн рублей пойдут на эти цели.