Воткинск. Удмуртия. Около 09:15 в воскресенье, 26 января, в управляющую компанию «Коммунсервис» в Воткинске начали поступать звонки возмущенных горожан. Жители района «Южный» сообщали, что в их квартирах выходят из строя электроприборы. Люди звонили вплоть до полудня.

В дальнейшем поступила заявка о застрявших жильцах в новом, поставленном только в 2024 году, лифте по адресу Ленинградская, 12. Выехавший механик освободил пассажиров лифта. Но поступили новые заявки от застрявших пассажиров из других подъездов в этом же доме. Начали останавливаться такие же новые лифты и в соседнем доме.

«По сведениям Единой Дежурно-диспетчерской службы Воткинска, произошло отключение электроснабжения в районе “Южный”. В десятках многоквартирных домов произошел сбой электроснабжения. Погорела аппаратура, холодильники, стиральные машины, лампочки. В том числе вышли из строя лифты, которые были заменены в 2024 году», — рассказал директор управляющей компании Александр Соколов.

Механик, обслуживающий лифты, сообщил, что причина остановки лифтов — в сбое подачи электричества, который вызвал расплавление трансформатора. Он осмотрел лифт и направил в обслуживающее предприятие — сервисный филиал ООО «Метеор», фотографии повреждений. Прораб обслуживающей компании Дмитрий Шкляев рассказал: «Я дал задание пройти все шесть лифтов по Ленинградской, 12 и четыре лифта — по Ленинградской, 9 <...>. Оказалось, что на всех лифтах были сплавлены трансформаторы, одна и та же причина».

В итоге в 7 из 10 лифтах потребовалась замена трансформатора. Еще в трех таких же аппаратах удалось обойтись своими силами и запустить их. Но сейчас 7 лифтов в 9-этажных домах простаивают. Прораб сервисного филиала ООО «Метеор» сообщил, что готовых трансформаторов в наличии нет, и они ожидают поставки новых трансформаторов не позднее 14 февраля текущего года. Тогда и будет осуществлен ремонт лифтов.

Александр Соколов сообщил «Сусанину», что управляющей компании «Коммунсервис» придется заплатить лифтовому предприятию порядка 600 тыс. рублей, чтобы запустить все лифты. При этом ущерб граждан еще не подсчитан. Он добавил, что относится скептически к перспективам взыскания ущерба со стороны энергетиков.

Начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго» Михаил Кротиков рассказал, что энергетики признают нештатную ситуацию в поставке электроэнергии в район «Южный» Воткинска. Он выразил уверенность, что после составления пакета документов, подтверждающего ущерб, специальная комиссия решит вопрос выплат пострадавшим жителям и предприятиям. Сейчас физическим и юридическим лицам необходимо через управляющую компанию или через «ЭнергосбыТ» подать пакет документов, подтверждающий наступление ущерба потребляющим электричество приборам и агрегатам после начала энергосбоя 26 января 2025 года.