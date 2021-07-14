В Ижевске началась приемка детских садов

До середины августа комиссия проверит все детские сады, школы и учреждения дополнительного образования.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась приемка муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Комиссия проверяет готовность к новому учебному году - выполнение требований к содержанию зданий и прилегающих территорий, санитарного законодательства и организации питания, безопасность.

Детские сада Ленинского, Индустриального и Устиновского районов проверку уже прошли. На этой неделе - очередь дошкольных учреждений Октябрьского района.

14 июля комиссия посетила детский сад № 141. В июне, когда сад закрывался на месяц, помещения покрасили, обновили цоколь и отмостку. По реестру наказов избирателей заменили часть окон.

«В день посещаем с проверкой несколько садов, дальше будут школы. До середины августа проверим все школы и учреждения дополнительного образования», - сообщил заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков. Также он отметил, что в этом году одно из условий приемки - проведение противоковидных мероприятий, наличие средств защиты, антисептиков, рециркуляторов.

В ряде образовательных учреждений Ижевска продолжается подготовка к новому учебному году. В этом году на ремонт кровли, замену окон, подготовку к отопительному сезону, установку и поверку счетчиков, а также ограждений в школах и детсадах из муниципального бюджета направили более 107 млн рублей.

Отметим, что на этой неделе начались работы в рамках проекта «Большой ремонт». В перечне этого года - 10 школ и 7 детских садов столицы Удмуртской Республики, где запланирован ремонт кровли. Строителям поставлена задача - завершить работы до 1 сентября.

Напомним, что за два года по этому проекту обновили около 100 соцобъектов Ижевска - учреждения образования, здравоохранения, культуры.