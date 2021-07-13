В Глазове отремонтируют детский реабилитационный центр

Республика выделит 2 млн рублей на составление проектно-сметной документации.

Глазов. Удмуртия. В Глазове отремонтируют и оснастят новым оборудованием реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В Глазовском филиале республиканского центра «Адели» работают хорошие специалисты, но оборудование уже устарело, а зданию, в котором даже нет бассейна, необходим капитальный ремонт.

Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев сообщил, что Министерство труда и социальной защиты России выделит средства для решения этих проблем. Пока нужно составить проектно-сметную документацию, на что республика направит 2 млн рублей.

Благодаря ремонту и закупке современного оборудования, врачи смогут оказывать новые услуги и поднять реабилитацию на более качественный уровень. В связи с этим увеличится поток посетителей, которым не нужно будет ездить в Ижевск из-за отсутствия нужного аппарата. Также в здании появится подъемник на второй этаж, где будут оказывать услуги детям-колясочникам.