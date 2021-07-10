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Новую остановку начали устанавливать на улице Ударной в Ижевске

17:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
Новую остановку начали устанавливать на улице Ударной в Ижевске
17:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановка
Фото: Николай Швецов (ВКонтакте)
26
0

Ране там снесли ларек, в котором незаконно торговали алкоголем.

Ижевск. Удмуртия. Новый комплекс начали устанавливать на остановке "Улица Ударная" в Ижевске. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил зампредседателя Гордумы Ижевска Николай Швецов.
"Хорошая новость для жителей Буммаша и микрорайона Столичный", - написал он.
Пока рабочие делают бордюры для основания остановки. 
Добавим, ранее на этом месте стоял комплекс и ларек, в котором незаконно продавали алкоголь. Их снесли.
Напомним, еще одна новая остановка появится на улице Удмуртской.
17:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановка