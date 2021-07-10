Новую остановку начали устанавливать на улице Ударной в Ижевске

Ране там снесли ларек, в котором незаконно торговали алкоголем.

Ижевск. Удмуртия. Новый комплекс начали устанавливать на остановке "Улица Ударная" в Ижевске. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил зампредседателя Гордумы Ижевска Николай Швецов.

"Хорошая новость для жителей Буммаша и микрорайона Столичный", - написал он.

Пока рабочие делают бордюры для основания остановки.

Добавим, ранее на этом месте стоял комплекс и ларек, в котором незаконно продавали алкоголь. Их снесли.