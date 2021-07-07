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В Ижевске на время ремонта теплотрасс перекроют улицу Пушкинскую

14:40, 07 июля, 2021
Анна Торхова
В Ижевске на время ремонта теплотрасс перекроют улицу Пушкинскую
14:40, 07 июля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорога\n#центральная площадь\n#общественный транспорт\n#теплотрасса
Фото: ИА «Сусанин»
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Движение закроют 9 июля.

Ижевск. Удмуртия. С вечера 9 до утра 12 июля в Ижевске перекроют улицу Пушкинскую на участке от переулка Широкого до улицы Кирова, а также от улицы Красногеройской до улицы Лихвинцева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дорогу закроют для всех видов транспорта, в том числе и общественного. Рабочие заменят два участка теплотрасс.

Также 10 и 11 июля вблизи Центральной площади будут ремонтировать тепломагистраль. На это время троллейбусы №1 и №7 пустят по Удмуртской, маршрут №4 ходить не будет. Автобусы также перенаправят.

После земляных работ на дороге уложат щебень и слой асфальта. В течение недели покрытие восстановят полностью.

14:40, 07 июля, 2021
Анна Торхова
198
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорога\n#центральная площадь\n#общественный транспорт\n#теплотрасса