В Ижевске на время ремонта теплотрасс перекроют улицу Пушкинскую

Движение закроют 9 июля.

Ижевск. Удмуртия. С вечера 9 до утра 12 июля в Ижевске перекроют улицу Пушкинскую на участке от переулка Широкого до улицы Кирова, а также от улицы Красногеройской до улицы Лихвинцева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дорогу закроют для всех видов транспорта, в том числе и общественного. Рабочие заменят два участка теплотрасс.

Также 10 и 11 июля вблизи Центральной площади будут ремонтировать тепломагистраль. На это время троллейбусы №1 и №7 пустят по Удмуртской, маршрут №4 ходить не будет. Автобусы также перенаправят.

После земляных работ на дороге уложат щебень и слой асфальта. В течение недели покрытие восстановят полностью.