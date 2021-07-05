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На одном из зданий Удмуртии до конца лета появится большое граффити

09:40, 05 июля, 2021
Екатерина Сентемова
На одном из зданий Удмуртии до конца лета появится большое граффити
09:40, 05 июля, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#стрит-арт\n#граффити\n#художники
Фото: pixabay.com
141
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Победитель регионального этапа стрит-арт фестиваля нарисует собственную картину.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снова пройдет фестиваль стрит-арта «ФормART». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Фестиваль поддерживает творчество молодых художников и создает современную городскую среду и новые культурные коды в регионах с помощью искусства граффити. 

С 1 по 7 июля профессиональные стрит-арт художники и художники-любители, постоянно проживающие на территории Приволжского федерального округа, могут прислать свои заявки с эскизами будущих граффити-работ. Возраст участников должен быть от 16 до 35 лет. 

В 2021 году темой фестиваля является «Взгляд в будущее». В работах должны отражаться потенциал развития страны и новых технологий. 

Из всех заявок выберут только один эскиз на регион. Уже в августе победитель окружного этапа сам отрисует свою работу на определенном объекте городской среды. 

Напомним, что в 2020 году на фасаде городской клинической больницы №6 появилась красочная картина, придуманная как раз финалистом стрит-арт фестиваля Кириллом Токаревым. 

09:40, 05 июля, 2021
Екатерина Сентемова
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#стрит-арт\n#граффити\n#художники