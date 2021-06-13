День города: как Ижевск отметил праздник

Дождливая погода вмешалась в планы организаторов.
Шествие начал ансамбль барабанщиц, после торжественный гудок дал теплоход, а камерный хор имени Петра Чайковского исполнил песню "Ижевск - город оружйеников". Под Истринский вальс в небо отпустили белых голубей.
пресс-служба Ижевска
Участники могли выбрать дистанцию, самая длинная из которых - на 10 км. Все средства от забега пойдут на строительство детской площадки на территории Республиканской детской клинической больницы. Стоит отметить, что всего благодаря жителям суммарно за три марафона удалось собрать свыше 1 млн рублей на лекарства для детей с ихтиозом.
Там прошел семейный праздник "Сказка в красках".
Его посвятили истории детской иллюстрации - гостям предлагали вспомнить авторов самых запоминающихся с детства иллюстраций. Сразу 45 персонажей из сказок встречали горожан - Буратино, Незнайка, Василиса Прекрасная и другие.
пресс-служба Ижевска
В этот день на Центральной площади развернулся Шахматный квартал. Любители шахмат бросили вызов российскому гроссмейстеру Александру Морозевичу - двукратному чемпиону России.
Гербер после пандемийного перерыва вернулся в парк «Березовая роща». Ливший большую часть дня дождь существенно подпортил планы организаторов. Из двух предполагаемых сцен работала только одна – та, над которой была крыша.
Представители домов ремесел, приехавшие из разных районов Удмуртии на праздник окончания посевной со своими сувенирами печалились, что ливень «смыл» большинство гостей. Но погодные условия не стали помехой для раздачи каши. Это один из обязательных элементов Гербера. Кстати, республиканский Гербер пройдет в Вавожском районе 26 июня.
Ряд мероприятий пришлось перенести в помещения - первый региональный турнир по брейкингу, первенство Ижевска по боксу, смешанным единоборствам, дзюдо, городской турнир по вольной борьбе. Некоторые активности, например, в Открытом саду и парке Космонавтов, вовсе отменили. Перенести на День молодежи решили и финал "Настольника". 27 июня на поле сразятся команды "Столичный" Индустриального раойна и "Gudmaer" Ленинского района.
Ближе к вечеру 12 июня погода смилостивилась: дождь прекратился и солнце пыталось проглядывать сквозь затянутое небо. Позднее тучи разошлись, добавив вечеру романтичного розового оттенка. На главной сцене центральной площади выступали различные коллективы, а "изюминкой" вечера стал концерт Сергея Лазарева.
По словам певца, ему очень понравилось в Ижевске. Он пообещал, что в следующем году приедет в столицу Удмуртии со своей новой программой.
Завершился день традиционно - праздничным салютом в небе над прудом. Длился он около 10 минут.