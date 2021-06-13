День города: как Ижевск отметил праздник

Дождливая погода вмешалась в планы организаторов.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск 12 июня отметил сразу два праздника - День города и День России. Несмотря на множество задумок, погода внесла свои коррективы в программу.

День начался с возложения цветов к памятнику Андрею Дерябину - основателю оружейного завода. "Главная ценность города - это наши люди. Из их добрых дел складывается будущее города. Мы свято чтим традиции старшего поколения", - сказал в своем слове глава города Олег Бекмеметьев. После возложения на набережной ижевского пруда прошел митинг, сообщает пресс-служба Ижевска.

Шествие начал ансамбль барабанщиц, после торжественный гудок дал теплоход, а камерный хор имени Петра Чайковского исполнил песню "Ижевск - город оружйеников". Под Истринский вальс в небо отпустили белых голубей.



пресс-служба Ижевска





Участники могли выбрать дистанцию, самая длинная из которых - на 10 км. Все средства от забега пойдут на строительство детской площадки на территории Республиканской детской клинической больницы. Стоит отметить, что всего благодаря жителям суммарно за три марафона удалось собрать свыше 1 млн рублей на лекарства для детей с ихтиозом.



В этот же день на набережную пруда вышли спортсмены . Более 450 горожан пробежали третий благотворительный марафон "Бежим с Кузей".Участники могли выбрать дистанцию, самая длинная из которых - на 10 км. Все средства от забега пойдут на строительство детской площадки на территории Республиканской детской клинической больницы. Стоит отметить, что всего благодаря жителям суммарно за три марафона удалось собрать свыше 1 млн рублей на лекарства для детей с ихтиозом.



Там прошел семейный праздник "Сказка в красках".



Его посвятили истории детской иллюстрации - гостям предлагали вспомнить авторов самых запоминающихся с детства иллюстраций. Сразу 45 персонажей из сказок встречали горожан - Буратино, Незнайка, Василиса Прекрасная и другие.



Несмотря на дождь, веселились горожане и у ротонды за домом правительства.Там прошел семейный праздник "Сказка в красках".Его посвятили истории детской иллюстрации - гостям предлагали вспомнить авторов самых запоминающихся с детства иллюстраций. Сразу 45 персонажей из сказок встречали горожан - Буратино, Незнайка, Василиса Прекрасная и другие.





пресс-служба Ижевска



В этот день на Центральной площади развернулся Шахматный квартал. Любители шахмат бросили вызов российскому гроссмейстеру Александру Морозевичу - двукратному чемпиону России.

На другой площадке, в сквере Победы, горожанам впервые представили новую разработку - АК-12. Желающие могли разобрать и собрать новую модификацию автомата.В этот день на Центральной площади развернулся Шахматный квартал. Любители шахмат бросили вызов российскому гроссмейстеру Александру Морозевичу - двукратному чемпиону России.