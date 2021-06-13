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День города: как Ижевск отметил праздник

10:30, 13 июня, 2021
Анна Торхова
День города: как Ижевск отметил праздник
10:30, 13 июня, 2021
Анна Торхова
99
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#День города\n#День России\n#веселье
Фото: ИА «Сусанин»
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Дождливая погода вмешалась в планы организаторов.  

Ижевск. Удмуртия. Ижевск 12 июня отметил сразу два праздника - День города и День России. Несмотря на множество задумок, погода внесла свои коррективы в программу.
День начался с возложения цветов к памятнику Андрею Дерябину - основателю оружейного завода. "Главная ценность города - это наши люди. Из их добрых дел складывается будущее города. Мы свято чтим традиции старшего поколения", - сказал в своем слове глава города Олег Бекмеметьев. После возложения на набережной ижевского пруда прошел митинг, сообщает пресс-служба Ижевска.

Шествие начал ансамбль барабанщиц, после торжественный гудок дал теплоход, а камерный хор имени Петра Чайковского исполнил песню "Ижевск - город оружйеников". Под Истринский вальс в небо отпустили белых голубей.
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пресс-служба Ижевска

В этот же день на набережную пруда вышли спортсмены. Более 450 горожан пробежали третий благотворительный марафон "Бежим с Кузей".
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Участники могли выбрать дистанцию, самая длинная из которых - на 10 км. Все средства от забега пойдут на строительство детской площадки на территории Республиканской детской клинической больницы. Стоит отметить, что всего благодаря жителям суммарно за три марафона удалось собрать свыше 1 млн рублей на лекарства для детей с ихтиозом. 

Несмотря на дождь, веселились горожане и у ротонды за домом правительства.
Там прошел семейный праздник "Сказка в красках".
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Его посвятили истории детской иллюстрации - гостям предлагали вспомнить авторов самых запоминающихся с детства иллюстраций. Сразу 45 персонажей из сказок встречали горожан - Буратино, Незнайка, Василиса Прекрасная и другие.

На другой площадке, в сквере Победы, горожанам впервые представили новую разработку - АК-12. Желающие могли разобрать и собрать новую модификацию автомата. 
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пресс-служба Ижевска 

В этот день на Центральной площади развернулся Шахматный квартал. Любители шахмат бросили вызов российскому гроссмейстеру Александру Морозевичу - двукратному чемпиону России. 
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Совсем неподалеку люди могли сыграть в настольные игры прямо на газоне, например, в увеличенную версию шашек. Даже дождь не стал помехой для веселья.
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Гербер после пандемийного перерыва вернулся в парк «Березовая роща». Ливший большую часть дня дождь существенно подпортил планы организаторов. Из двух предполагаемых сцен работала только одна – та, над которой была крыша.
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Представители домов ремесел, приехавшие из разных районов Удмуртии на праздник окончания посевной со своими сувенирами печалились, что ливень «смыл» большинство гостей. Но погодные условия не стали помехой для раздачи каши. Это один из обязательных элементов Гербера. Кстати, республиканский Гербер пройдет в Вавожском районе 26 июня.

Ряд мероприятий пришлось перенести в помещения - первый региональный турнир по брейкингу, первенство Ижевска по боксу, смешанным единоборствам, дзюдо, городской турнир по вольной борьбе. Некоторые активности, например, в Открытом саду и парке Космонавтов, вовсе отменили. Перенести на День молодежи решили и финал "Настольника". 27 июня на поле сразятся команды "Столичный" Индустриального раойна и "Gudmaer" Ленинского района. 

Ближе к вечеру 12 июня погода смилостивилась: дождь прекратился и солнце пыталось проглядывать сквозь затянутое небо. Позднее тучи разошлись, добавив вечеру романтичного розового оттенка. На главной сцене центральной площади выступали различные коллективы, а "изюминкой" вечера стал концерт Сергея Лазарева. 

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По словам певца, ему очень понравилось в Ижевске. Он пообещал, что в следующем году приедет в столицу Удмуртии со своей новой программой.

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Завершился день традиционно - праздничным салютом в небе над прудом. Длился он около 10 минут.

10:30, 13 июня, 2021
Анна Торхова
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День города\n#День России\n#веселье