В Ижевске прошёл благотворительный марафон «Бежим с Кузей»

Участие приняли 400 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 июня прошёл благотворительный марафон «Бежим с Кузей». Мероприятие проходило на набережной зодчего Дудина. Участие в нём приняли 400 человек, из них 150 — дети.

Организатором марафона является фонд «Подари ЗАВТРА», который собирает пожертвования на помощь тяжелобольным детям. В этом году взносы участников забега пойдут на строительство детской площадки для инклюзивного образования. Её планируется установить на территории Республиканской детской клинической больницы в Ижевске.

Ранее подобное мероприятие уже проводилось в 2018 и 2019 годах. На них благотворители собрали более миллиона рублей для покупки кремов и мазей для детей с ихтиозом.