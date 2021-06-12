Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

Удмуртский праздник окончания посевной Гербер проходит в Ижевске

12:53, 12 июня, 2021
Дарья Саушина
Удмуртский праздник окончания посевной Гербер проходит в Ижевске
12:53, 12 июня, 2021
Дарья Саушина
195
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#День города\n#Гербер\n#традиции\n#удмурты
Фото: ИА "Сусанин"
195
0

Традиционно его проводят в День города в Березовой роще.

Ижевск. Удмуртия. В День города в Ижевске традиционно проходит Гербер – удмуртский национальный праздник окончания весенних полевых работ. 12 июня он собрал в парке Березовая роща представителей коренного этноса республики и всех желающих поближе познакомиться с традициями удмуртов.

На празднике для горожан подготовили концертную программу, ярмарку, мастер-классы. Организаторы обещают, что гуляния завершатся этнодискотекой с участием ведущих исполнителей удмуртской эстрады. До 18:00 Гербер в Козьем парке ждет гостей.

12:53, 12 июня, 2021
Дарья Саушина
195
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#День города\n#Гербер\n#традиции\n#удмурты