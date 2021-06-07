В здании бывшей ижевской типографии 11 июня откроется креативное пространство

На мероприятии пройдёт выставка визуально наследия Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В здании бывшей ижевской типографии по улице Пастухова, 13 откроется креативный кластер. Об этом сообщает пресс-служба центра территориального развития Удмуртии.

Свои двери творческое пространство откроет 11 июня в 16:00. Разместилось оно в здании 1937 года постройки, доступ в которое долгие годы был закрыт.

Попасть на мероприятие может любой желающий. В день открытия будут работать две зоны. В типографском цехе пройдут мастер-классы, лекции, состоится выставка визуального наследия Ижевска. Там же презентуют фирменный шрифт города.

На территории со стороны улицы Вадима Сивкова выступят ижевские музыкальные группы и будет организована ярмарка.

Перед мероприятием на территории типографии сделают косметический ремонт. Стены пространства выкрасят в белый цвет, выровняют пол и вывезут скопившийся мусор.

В Центре отмечают, что это будет тестовое мероприятие для понимания востребованности такого вида отдыха у горожан и их готовность посещать подобные площадки.