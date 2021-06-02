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Парки Тишино и Березовая роща в Ижевске начнут реконструировать в 2022 году

15:45, 02 июня, 2021
Андрей Поносов
Парки Тишино и Березовая роща в Ижевске начнут реконструировать в 2022 году
15:45, 02 июня, 2021
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#парки\n#благоустройство\n#голосование\n#городская среда
Фото: ИА "Сусанин"
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Власти столицы начнут работу по всем проектам всероссийского голосования.

Ижевск. Удмуртия. Парки Тишино и Березовая роща в Ижевске начнут благоустраивать в 2022 году. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.  

Напомним, всероссийское голосование за территории, которые будут облагораживать в 2022 году, проходило с 26 апреля по 30 мая. В Ижевске в составлении рейтинга участвовали более 35 тыс. горожан.

Наибольшее количество голосов - 18,3 тыс. - было отдано за реконструкцию эспланады на Центральной площади. За благоустройство парков Тишино и Березовая роща проголосовали соответственно 8,5 и 7,9 тыс. граждан.

По словам главы города, в 2022 году реконструкция Центральной площади Ижевска будет полностью завершена. Одновременно с этим стартует и проект поэтапного благоустройства парковых зон. «Мы будем работать со всеми территориями. Действительно, эспланада получит приоритетное финансирование, но мы будем обязательно выделять средства на реконструкцию парков Тишино и Березовая роща», - заверил Олег Бекмеметьев.

15:45, 02 июня, 2021
Андрей Поносов
191
0
#Ижевск\n#парки\n#благоустройство\n#голосование\n#городская среда