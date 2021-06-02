Жильцы почти 200 домов Ижевска определились с дополнительными местами для парковок во дворах

172 решения были приняты за время моратория.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за время действия моратория на штрафы за паркову на газонах в муниципалитет поступило 172 решения собственников многоквартирных домов об организации дополнительных парковочных мест во дворах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, с 1 июня автомобилистов Ижевска вновь штрафуют за оставление авто на озелененной территории. Мораторий действовал для того, чтобы жильцы на общем собрании приняли решение об организации парковочных мест на придомовой территории. По словам начальника Управления общественной безопасности администрации Ижевска Дмитрия Шуклина, горожанам специально дали возможность самим определить места, чтобы избежать конфликтов между соседями.

Проверки нарушений Правил благоустройства продолжатся, однако если собственники приняли решение об организации мест размещения авто, то сотрудники административной инспекции будут учитывать это.

Несмотря на окончание моратория, жители могут принять решение о парковке и направить протокол собрания на почту: main@omm.izh.ru.