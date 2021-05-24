Глава Удмуртии потребовал власти городов и районов предупреждать о возможных коммунальных проблемах

На аппаратном совещании он напомнил о ситуации в Воткинске.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов потребовал власти городов и районов заранее предупреждать о коммунальных проблемах. Об этом он сообщил на аппаратном совещании в ходе обсуждения ситуации с водоснабжением в Воткинске.

Напомним, ранее город на двое суток город отключили от воды. Причиной тому стала авария на водопроводе в период таяния снега.

В настоящее время воду запустили почти на 100%, оставшиеся участки подключат в течение 24 мая. По словам главы города Алексея Заметаева, на время остановки подачи воды в Воткинске вводили режим повышенной готовности. По техническим причинам, устранение проблемы затянулось почти на сутки.

Одновременно над ликвидацией последствий работали 55 человек. В городе разместили 7 цистерн с водой.

«Коллеги, понятно, что есть ситуации, которые крайне сложно предвидеть и к ним подготовиться. Проведите анализ этой ситуации, можно ли было ее предвидеть <…>. Главы городов и районов, если у вас есть понимание, что ваши объекты находятся в зоне риска, обоснованно, с мотивировкой, информируйте заранее», - добавил Бречалов. Он отметил, что это должно касаться всех коммуникаций.