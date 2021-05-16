Накануне дня города в Ижевске пройдет Большой хоровой собор

Ежегодный праздничный концерт пройдет в 23 раз.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в июне состоится традиционный музыкальный праздник - Большой хоровой собор. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Праздник пройдет 11 июня. Несколько сотен хористов и симфонический оркестр бесплатно выступят для горожан на ступенях кафедрального Александро-Невского собора.

В концерте примут участие не только коллективы Ижевска, но и музыканты из Екатеринбурга, Перми и Нижнего Новгорода.

Традиционный музыкальный праздник пройдет уже 23 раз, и в этом году будет посвящен 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского.