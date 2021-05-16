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Накануне дня города в Ижевске пройдет Большой хоровой собор

11:40, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Накануне дня города в Ижевске пройдет Большой хоровой собор
11:40, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
73
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#епархия\n#песня\n#праздники
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
73
0

Ежегодный праздничный концерт пройдет в 23 раз.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в июне состоится традиционный музыкальный праздник - Большой хоровой собор. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии. 

Праздник пройдет 11 июня. Несколько сотен хористов и симфонический оркестр бесплатно выступят для горожан на ступенях кафедрального Александро-Невского собора. 

В концерте примут участие не только коллективы Ижевска, но и музыканты из Екатеринбурга, Перми и Нижнего Новгорода. 

Традиционный музыкальный праздник пройдет уже 23 раз, и в этом году будет посвящен 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского.

11:40, 16 мая, 2021
Екатерина Сентемова
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#епархия\n#песня\n#праздники