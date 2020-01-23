В Воткинске решили проблему с водоснабжением в Привокзальном районе

В ближайшие пять лет систему водоснабжения улучшат ещё в шести муниципалитетах Удмуртии.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске решили проблему некачественного водоснабжения в Привокзальном районе в весенне-летний период. Об это на своей странице в «Фейсбуке» написал глава Минстроя Удмуртии Дмитрий Сурнин.

«В самое ближайшее время 20 тысяч жителей Привокзального района города смогут вздохнуть с облегчением. Они больше не будут испытывать перебои с водоснабжением в весенне-летний период, когда вода либо чуть бежала из кранов, либо её вообще не было», — написал министр.

Он отметил, что проблема возникла в Воткинске почти 30 лет назад, когда застраивалась нагорная часть Воткинска, Второй посёлок.

Для решения проблемы между станциями II и III водоподъёма построили повысительную насосную станцию, которая обеспечит надлежащее давление в сетях ХВС и бесперебойную подачу воды потребителям 35 многоквартирных домов и более чем 1000 частных домовладений.

Дмитрий Сурнин подчеркнул, что новая насосная станция в Воткинске — один из первых реализованных проектов улучшения качества водоснабжения в регионе. В течение пяти лет в этот процесс в рамках нацпроекта «Экология» вложат около 2 мдрд рублей федеральных и республиканских средств, за счёт которых улучшат систему водоснабжения в Ижевске, Кезу, Можге, Камбарском, Завьяловском и Воткинском районах.