Горячую воду отключат жителям Буммаша и центральной части Ижевска

В этих районах стартуют гидравлические испытания.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартует 5 и 6 этап гидравлических испытаний. Горячую воду отключат в микрорайонах Буммаш и «Столичный», а также в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс».

В течение двух недель коммунальщики проверят на прочность тепловые сети города.

Горячую воду с 18 по 31 мая отключат по адресам:

улица Воткинское шоссе, 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 57, 57б, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 110, 110а, 110б, 112, 114, 116, 116а, 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 132, 132а, 136а, 138а, 138б, 140, 142, 144, 146, 148;

улица Дзержинского, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71а;

улица Кунгурцева, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33;

Славянское шоссе 0/1.

Горячую воду с 19 мая по 1 июня отключат по адресам:

улица Вадима Сивкова, 259а, 265а;

улица Карла Маркса, 263, 265, 267, 269, 271, 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 283, 288а, 300, 300а, 302;

улица Кирова, 111, 111а, 111б, 113;

улица Максима Горького, 73, 74а, 79, 84, 90, 150, 152, 154, 156, 156а;

улица Милиционная, 4, 14;

улица Пушкинская, 245а, 253, 253а, 253б, 261, 261а;

переулок Широкий, 277.

Жителям напоминают, что во время гидравлических испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов. О признаках повреждений труб можно сообщить по телефонам 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).