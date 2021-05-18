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Горячую воду отключат жителям Буммаша и центральной части Ижевска

12:10, 18 мая, 2021
Юрий Абашев
Горячую воду отключат жителям Буммаша и центральной части Ижевска
12:10, 18 мая, 2021
Юрий Абашев
319
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#Теплосети
Фото: ИА «СУСАНИН»
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В этих районах стартуют гидравлические испытания.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартует 5 и 6 этап гидравлических испытаний. Горячую воду отключат в микрорайонах Буммаш и «Столичный», а также в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс».

В течение двух недель коммунальщики проверят на прочность тепловые сети города.

Горячую воду с 18 по 31 мая отключат по адресам:

  • улица Воткинское шоссе, 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 57, 57б, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 110, 110а, 110б, 112, 114, 116, 116а, 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 132, 132а, 136а, 138а, 138б, 140, 142, 144, 146, 148;
  • улица Дзержинского, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71а;
  • улица Кунгурцева, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33;
  • Славянское шоссе 0/1.

Горячую воду с 19 мая по 1 июня отключат по адресам:

  • улица Вадима Сивкова, 259а, 265а;
  • улица Карла Маркса, 263, 265, 267, 269, 271, 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 283, 288а, 300, 300а, 302;
  • улица Кирова, 111, 111а, 111б, 113;
  • улица Максима Горького, 73, 74а, 79, 84, 90, 150, 152, 154, 156, 156а;
  • улица Милиционная, 4, 14;
  • улица Пушкинская, 245а, 253, 253а, 253б, 261, 261а;
  • переулок Широкий, 277.

Жителям напоминают, что во время гидравлических испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов. О признаках повреждений труб можно сообщить по телефонам 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

12:10, 18 мая, 2021
Юрий Абашев
319
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#Теплосети