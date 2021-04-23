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Раз в год из вод Ижевского пруда показываются загадочные руины

11:40, 23 апреля, 2021
Юрий Абашев
Раз в год из вод Ижевского пруда показываются загадочные руины
11:40, 23 апреля, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#городская среда\n#история Ижевска
Фото: ИА «СУСАНИН»
3499
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На локацию можно попасть лишь во второй половине апреля.

Ижевск. Удмуртия.  Из вод Ижевского пруда показались руины старого пирса. Локация появляется один раз в год и на короткое время.

Остатки былого сооружения становятся доступны для посещения во второй половине апреля, когда на Ижевском пруду понижается уровень воды на время паводка.  Длинная цепь свай с бетонным основанием уходит от берега в глубь водохранилища.

Каждый год Ижевчане выбирают это место для фотосессий, прогулок с друзьями и наблюдения за закатом.

Раньше здесь располагалась пристань. Историки до сих пор спорят о её назначении. Самая реалистичная версия — что это на ней находился транспортёр для вылавливания сплавляемых по пруду брёвен. 

11:40, 23 апреля, 2021
Юрий Абашев
3499
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#городская среда\n#история Ижевска