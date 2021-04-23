Раз в год из вод Ижевского пруда показываются загадочные руины

На локацию можно попасть лишь во второй половине апреля.





Ижевск. Удмуртия. Из вод Ижевского пруда показались руины старого пирса. Локация появляется один раз в год и на короткое время.

Остатки былого сооружения становятся доступны для посещения во второй половине апреля, когда на Ижевском пруду понижается уровень воды на время паводка. Длинная цепь свай с бетонным основанием уходит от берега в глубь водохранилища.

Каждый год Ижевчане выбирают это место для фотосессий, прогулок с друзьями и наблюдения за закатом.

Раньше здесь располагалась пристань. Историки до сих пор спорят о её назначении. Самая реалистичная версия — что это на ней находился транспортёр для вылавливания сплавляемых по пруду брёвен.