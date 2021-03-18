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Дом обманутых дольщиков на улице Петрова в Ижевске сдадут во 2 квартале

10:20, 18 марта, 2021
Екатерина Сентемова
Дом обманутых дольщиков на улице Петрова в Ижевске сдадут во 2 квартале
10:20, 18 марта, 2021
Екатерина Сентемова
242
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики\n#многоквартирный дом
Фото: arzik2
242
0

Квартиры получат 125 человек.

Ижевск. Удмуртия. В мае 2021 года планируется сдача дома обманутых дольщиков на улице Петрова, 49 в Ижевске. Дом готов уже на 85%. 125 граждан восстановят свои права.

В ходе выездной проверки было установлено, что строительные работы застройщиком проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

По данным пресс-службы Минстроя Удмуртской Республики, в 2020 году за счёт ввода в эксплуатацию 6 домов решена проблема 312 обманутых дольщиков.

В 2021 году в отношении еще 47 обманутых человек планируется применить механизм Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

10:20, 18 марта, 2021
Екатерина Сентемова
242
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики\n#многоквартирный дом