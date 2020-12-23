Глава Ижевска назвал жутью количество реагента на тротуарах

Нареканий не вызвала только улица 40 лет Победы.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев высказал подрядчикам замечания по поводу содержания дорог и тротуаров. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бекмеметьев отметил, что на тротуары высыпается много реагента и из-за этого образуется слякоть.

«Это же жуть какая-то, невозможно ходить. Мне пишут, что обувь «улетает» за сезон», — сказал глава города в истории в Instagram представителю подрядчика.

Он также отметил, что необходимо чётко дозировать высыпку реагентов с точностью до грамма, особенно на тротуарах. Для этого город закупил специальные машины.

«Надо оперативно обеспечить смёт шуги с дорог и тротуаров, не допускать слякоти, необходимо дометать проезжую часть вдоль полос, не допускать заужений и оперативно вывозить снег», — написал Бекмеметьев.

В результате обхода по городу, нареканий не вызвала лишь улица 40 лет Победы.