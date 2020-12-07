Работы ждут до 25 января 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал конкурс эскизов стелы «Город трудовой доблести». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр города Олег Бекмеметьев.

По словам градоначальника , во время опроса о месте установки стелы мнения горожан разделились: одни считали, что монумент должен стоять у Вечного огня в сквере Победы, а другие — что у монумента «Навеки с Россией». Там стела создаст « общий ансамбль с заводами, где ковали железо и делали оружие в годы Великой Отечественной войны».

В мэрии решили учесть обе точки зрения, поэтому предложили конкурсантам создать эскизы сразу для двух мест: и для сквера Победы, и для монумента «Навеки с Россией». Конкурс проводится совместно с Союзом архитекторов Удмуртии. Работы ждут до 25 января 2021 года.

По итогам конкурса жюри определит трёх финалистов, а победителя среди них будут выбирать сами жители города.

Как сообщается на портале TEHNE.com, призовой фонд конкурса составляет 300 тыс. рублей: за первое место дают 150 тыс. рублей, за второе 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей за третье.