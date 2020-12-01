Ижводоканал начал внедрять инструменты бережливого производства

На предприятии уже начали формировать список проблем, которые необходимо решить в ближайшее время.

Ижевск. Удмуртия. МУП «Ижводоканал» в числе 39 предприятий Удмуртии участвует в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Коммунальщики работают в тесном сотрудничестве с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда по Удмуртии. Руководителем проекта, ответственным за участие предприятия в программе, стал Ильдар Валиев. За 10 лет работы на «Ижводоканале» он прошел путь от слесаря аварийно-ремонтных работ до начальника цеха водоотведения предприятия.

«В первую очередь мы подробно изучили особенности нацпроекта, его возможности, обратились к опыту коллег из других регионов. Детальный анализ ситуации показал, что у нас есть реальная возможность решить ряд задач, над которыми бились не один год. Это сокращение издержек и временных потерь, более четкая организация работ во время устранения аварий и проведения других процессов, оптимизация складского хозяйства и другое», - рассказал Ильдар Валиев.

На Ижводоканале создали рабочую группу, в которую вошли руководители основных подразделений, ведущие специалисты. Им предстоит выбрать рабочий процесс, который станет основой потока-образца бережливого производства. Предприятие многопрофильное: можно остановиться на ремонте трубопроводов, на водоочистке, водоподготовке или плановых работах типа замены запорной арматуры, насосных агрегатов. Но каждый процесс имеет свои нюансы, поэтому сейчас прорабатываются все варианты.

В качестве основного рассматривается ремонт трубопроводов. Именно в этом направлении наблюдаются наибольшие потери времени и ресурсов, и резервы для повышения производительности труда есть.

«Мы пытаемся на производственной площадке шаг за шагом изучить каждый момент от, допустим, получения сигнала об аварии до сдачи объекта, чтобы понять, на каком этапе случаются ошибки. Для этого проводим картирование потока ценности, другими словами, на графических схемах показываем процесс решения той или иной задачи. Это помогает выявить реальные потери, найти их источники и устранить недостатки», - отмечает руководитель проектного офиса «Ижводоканала».

При этом, подчеркивает Ильдар Валиев, не ставится задача кого-либо сократить или наказать. Первоочередная цель - наладить высокоэффективную работу с минимумом непроизводственных потерь. Для этого принимаются меры по внедрению инструментов бережливого производства.

«Мы уже начали формировать список проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Применение системы 5С не требует больших финансовых вложений, но в короткие сроки доказывает свою эффективность как для предприятия, так и для сотрудников. В том числе напрямую влияет на размер заработной платы», - говорит Ильдар Валиев.

Важно настроить и информационную работу. Сейчас на производственных участках предприятия создаются информационные центры, где наглядно видно, над чем должен работать тот или иной сотрудник, где ведется мониторинг участия людей в едином процессе, результатов их деятельности. В ближайшее время инструменты бережливого производства на «Ижводоканале» заработают в полную силу.