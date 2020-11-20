Одностороннее вернут по улице Юных Пролетариев.

Воткинск. Удмуртия. Двустороннее движение оставят на улице Красноармейской в Воткинске. Как сообщает пресс-служба администрации города, речь идет об участке от улицы Азина до улицы Гагарина.



На заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения также было решено, что на улице Юных Пролетариев вернут прежний порядок организации транспортного потока. Движение снова будет односторонним.



Помимо этого, по улице Освобождения введут ограничения, действующие ранее, до ремонта улицы Азина.

Соответствующие документы подготовят в ближайшее время.





