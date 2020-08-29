Трафареты изготовили добровольцы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции.
Глазов. Удмуртия. Социальные граффити появились перед пешеходными переходами в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры изготовили трафареты с надписями «Сними наушники», «Убедись в безопасности перехода», «Отвлекись от телефона». Теперь они предупреждают пешеходов о необходимости соблюдать меры безопасносности.
Граффити наносили на тротуары поблизости от образовательных учреждений мест массового нахождения детей.