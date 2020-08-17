Мэр Ижевска рассказал, какие перемены ждут город в Стратегии-2030

В планах задействовать все пять районов города.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, какие изменения ждут город в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртии до 2030 года. Обсуждение документа состоялось в понедельник, 17 августа.

В «дорожной карте» планируется задействовать все 5 районов Ижевска. В Индустриальном районе в рамках программы появится новая школа в микрорайоне «Столичный». В Ленинском районе построят детский сад в поселке Машиностроителей. В Устиновском районе продолжится развитие парка «Тишино». В Октябрьском районе – благоустройство набережной и эспланады. В настоящее время идут поиски инвестора для реконструкции пространства. Как ранее сообщал Олег Бекмеметьев, благоустройство займет не один год и потребует и больших вложений.

В Первомайском районе, по запросам горожан, планируется развитие спортивного квартала напротив микрорайона Ильфата Закирова. Напомним, на улице Ухтомского в 2021 году откроют физкультурно-оздоровительный комплекс, где желающие смогут заниматься баскетболом, волейболом, гандболом.

Напомним, целью стратегии является повышение уровня жизни населения Удмуртии, определение направлений и механизмов устойчивого развития экономики. Документ презентуют в конце 2020 года.