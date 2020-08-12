Благоустройство набережной в Ижевске, коронавирус в «Мариинке» и состояние Тима Кука: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Утро среды, 12 августа, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.



Благоустройство набережной в Ижевске:



Часть набережной у Ижевского пруда начнут благоустраивать в несколько этапов. Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» рассказал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

«Сейчас мы планомерно от Центральной площади спускаемся по эспланаде, щас инвестор делает проектно-сметную документацию, завершает уже по самому спуску по эспланаде, и дальше мы переходим уже на набережную», — отметил Олег Бекмеметьев.



По его словам, сейчас они занимаются поиском инвестора, чтобы можно было заняться реконструкцией. Благоустройство займет не один год, также туда придется направить большие вложения.



Сомнительные результаты на Covid-19 у ФК «Зенит-Ижевск»:



У футболистов и тренеров ФК «Зенит-Ижевск» выявили «сомнительный» результат тестов на коронавирус. Об этом сообщается в официальной группе футбольной команды «Вконтакте».



«В рамках подготовки к игре с «КАМАЗом» после проведения планового тестирования на COVID-19 у группы наших футболистов и тренеров был выявлен сомнительный результат. Данная информация сразу была передана в территориальный орган Роспотребназдора для дополнительной проверки», — рассказал директор клуба Дмитрий Кайгородов.



Из-за этого «Зенит» отменил матч с ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Директор ижевской команды добавил, что в случае подтверждения сомнительных результатов они будут ждать предписания контролирующих органов об организации санитарно-профилактических мероприятий.



Также ижевская команда, скорее всего, уйдет на карантин.



Напомним, что ранее ФК «Зенит-Ижевск» выбыл из розыгрыша Кубка России, проиграв первый матч сезона.

Коронавирус у артистов Мариинского театра:



Коронавирусную инфекцию подтвердили у нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Газета.ru».



По словам художественного руководителя-директора «Мариинки», в театре зафиксировано «два-три» случая заболевания. Он добавил, что сейчас они работают над тем, чтобы сотрудники лечились на дому.



Тим Кук-миллиардер:



Глава Apple Тим Кук стал миллиардером. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Согласно их расчетам, состояние директора американской компании превысило 1 млрд долларов. Рыночная стоимость Apple приблизилась к 2 трлн долларов. На прошлой неделе цена акции у «Эппл» выросла почти на 5%.



Большую часть своего состояния Кук заработал благодаря акциям, доход с которых он получает с 1998 года, когда пришел в Apple. При этом капитал Тим Кука может увеличиться еще на 100 млн долларов. «В текущем месяце он должен получить выплаты от акций в девятый раз в случае, если они не продемонстрируют резкое падение», — отметили в издании.