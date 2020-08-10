Голос улиц: каждый вечер в скверах и парках Ижевска будут играть живую авторскую музыку

Концерты пройдут с 10 по 16 августа.

Ижевск. Удмуртия. Живую авторскую музыку будут играть молодые коллективы на улицах Ижевска. Об этом сообщается в группе Молодежного центра Удмуртской Республики «Вконтакте».

Программа «Голос улиц» осуществляется в рамках спортивной недели «Будь в движении». Каждый вечер с 10 по 16 августа на 7 площадках города будут выступать молодые музыканты. Начало запланировано на 18:00, вход свободный.

Неделю «откроет» группа «Пацанский бит», они сыграют в понедельник во дворе на улице Берша, 39. Далее живая авторская музыка прозвучит в парке Березовая роща, Рябиновом сквере, сквере оружейника Драгунова, Сети Парке, Открытом саду и у ротонды в парке имени Горького.

Следить за расписанием концертов можно в группе «Голос улиц» «Вконтакте».