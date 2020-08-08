«Спецдомоуправление» Ижевска вышло из состояния банкротства

Это первый для Удмуртии случай, когда организация успешно проходит процедуру оздоровления.

Ижевск. Удмуртия. Муниципальное предприятие Ижевска «Спецдомоуправление» успешно вышло из процедуры банкротства. Об этом сообщает пресс-служба города.

7 августа Арбитражный суд Удмуртии вынес определение о завершении в организации финансового оздоровления.

Процедуру банкротства в «управляйке» ввели в 2017 году , в сентябре началось оздоровление сроком на 3 года. За этот период компании удалось снизить требования кредиторов и восстановить свое финансовое положение.

По словам директора «СпДУ» Сергея Сысоева, юристы побывали более чем на 300 судебных заседаниях. Такой успешный выход организации из состояния банкротства после оздоровления стал для Удмуртии первым.

В управлении МУПа сегодня находится 390 многоквартирных домов.